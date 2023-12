Una casa a San Michele di Serino è colpita da un incendio che ha generato momenti di paura per un anziano intrappolato all’interno dell’abitazione. Fortunatamente, grazie alla prontezza e all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale irpino, l’uomo è messo in salvo. Il dramma si è svolto poco fuori dal centro del paese nella suggestiva Valle del Sabato, quando le fiamme hanno preso di mira la tavernetta di un’abitazione. L’incendio, rapidamente alimentato, si è propagato coinvolgendo alcuni arredi della casa, generando una situazione di emergenza.

Il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco è stato fondamentale: due squadre si sono affrettate sul posto per fronteggiare l’incendio e per salvare l’anziano intrappolato nella struttura. Parallelamente, un’ambulanza del servizio di emergenza 118 è dispiegata per fornire immediata assistenza all’uomo, garantendo così il necessario supporto medico in seguito all’accaduto.

Gli sforzi congiunti delle squadre di soccorso hanno permesso di contenere le fiamme e di evitare danni maggiori alla struttura, pur restando necessario il loro intervento anche per limitare il danno agli arredi della casa.

Oltre ai vigili del fuoco e all’ambulanza del 118, sono giunti sul luogo anche i carabinieri, incaricati di svolgere i rilievi e le indagini necessarie per comprendere l’origine e le cause dell’incendio.

L’episodio ha sottolineato ancora una volta l’importanza della prontezza e dell’efficienza dei servizi di emergenza, che hanno lavorato sinergicamente per garantire la sicurezza dell’anziano e per limitare i danni derivanti dall’incendio.