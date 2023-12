Con il messaggio n. 4470 del 14 dicembre 2023, l’INPS ha reso note le istruzioni relative all’aumento di 77 euro nel contributo economico della Carta Dedicata a te, concordato di comune accordo con il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il messaggio redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione fa riferimento al decreto interministeriale del 29 novembre 2023, che attua le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 131 del 29 settembre 2023, successivamente convertito, con modifiche, dalla legge n. 169 del 27 novembre 2023.

Destinatari del bonus 77 euro:

L’INPS specifica che il contributo economico aggiuntivo è destinato ai nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore a 15.000 euro. I destinatari sono stati identificati in base agli elenchi elaborati dall’Istituto, conformemente agli articoli 2 e 4 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023.

Modalità di ricezione del contributo:

I soggetti destinatari non devono presentare domande specifiche per ottenere il contributo, a condizione che si trovino in una delle seguenti situazioni:

Hanno ritirato la Carta Dedicata a te presso gli uffici delle Poste Italiane abilitati e l’hanno attivata entro il 15 settembre 2023.

Non hanno potuto ritirare la Carta entro il termine sopra citato per motivi non imputabili a loro.

Importo e modalità di utilizzo:

Il contributo economico, precedentemente di 382,50 euro, è stato incrementato di 77,20 euro, portandolo a un totale di 459,70 euro. Questo importo viene accreditato al nucleo familiare tramite una specifica ricarica all’interno della Carta elettronica di pagamento “Carta Dedicata a te”.

Tale somma può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale.

Consegna delle Carte non ritirate:

Le Poste Italiane, in base al decreto interministeriale del 29 novembre 2023, procederanno allo sblocco delle Carte Dedicata a te non attivate dai beneficiari che le hanno ritirate, ma non hanno effettuato pagamenti entro il 15 settembre 2023. Inoltre, consegneranno le Carte ai beneficiari che non hanno potuto ritirarle entro i termini previsti.

Per i nuclei familiari più fragili impossibilitati a ritirare o attivare il contributo, l’INPS ha dichiarato la possibilità di adempiere a partire dal 15 dicembre 2023.