Il disegno di legge per il bilancio di previsione dello Stato per il 2024 destina notevoli risorse, pari a 1 miliardo di euro, per sostenere le famiglie numerose e incentivare l’aumento del tasso di natalità. Queste misure mirano a fornire sostegno finanziario e agevolazioni alle famiglie con bambini, offrendo vantaggi e opportunità significative.

Le risorse verranno allocate come segue:

“Dedicata a te”: Una conferma di 600 milioni di euro per il 2024, destinata alle famiglie numerose, offrendo una sorta di carta prepagata che permetterà loro di accedere a benefici specifici.

Mutui prima casa: Uno stanziamento di circa 380 milioni di euro per il 2024 per sostenere l’accesso ai mutui per l’acquisto della prima casa.

Rifinanziamento per il caro energia e bonus sociale elettricità: 200 milioni di euro per sostenere le fasce più deboli della popolazione durante il primo trimestre del 2024, quando i consumi energetici sono maggiori.

Congedo parentale: Introdotto un ulteriore mese di congedo parentale retribuito al 60% per i genitori con figli fino ai 6 anni, offrendo loro un maggiore supporto economico durante questa fase importante della crescita dei figli.

Per quanto riguarda i beneficiari del contributo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, questi cittadini non necessitano di presentare domanda. Sono individuati tra i nuclei familiari composti da almeno tre persone, residenti in Italia, che soddisfano i seguenti requisiti:

Iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

Possesso di un’attuale certificazione ISEE ordinario, con un indicatore non superiore ai 15.000 euro.