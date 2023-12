Ecco il calendario dei pagamenti INPS previsti per il mese di dicembre 2023:

Pensioni di dicembre 2023:

1° dicembre: Titolari di pensioni con iniziale del cognome dalla A alla C.

2 dicembre (solo la mattina): Titolari di pensioni con iniziale del cognome dalla D alla K.

4 dicembre: Titolari di pensioni con iniziale del cognome dalla L alla P.

5 dicembre: Titolari di pensioni con iniziale del cognome dalla Q alla Z.

Reddito di cittadinanza:

Dicembre sarà l’ultima mensilità per i fruitori del Reddito di cittadinanza. Dal 1° gennaio 2024, potranno richiedere l’Assegno di inclusione sociale.

Naspi:

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione Naspi è previsto nella seconda metà di dicembre 2023, ma la data effettiva dipende dalla data di presentazione della richiesta di accesso alla Naspi.

Assegno unico:

L’assegno unico universale per i figli dovrebbe essere accreditato dopo la prima metà di dicembre, intorno al 18, 19 o 20 dicembre.

Supporto per la Formazione e il Lavoro:

Questo beneficio viene erogato a partire dal 27 dicembre 2023 per coloro che hanno presentato la richiesta di adesione entro il 15 del mese. La seconda parte dei pagamenti sarà caricata a partire dal 15 del mese successivo per coloro che hanno presentato la richiesta nel corso del mese.