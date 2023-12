Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la Notizia, è rimasto coinvolto in un pericoloso episodio mentre conduceva un’inchiesta sullo spaccio nel quartiere Ponticelli di Napoli. L’aggressione è confermata da una nota ufficiale della trasmissione di Canale 5. Il noto reporter era sul campo per documentare la situazione dello spaccio, a breve distanza dall’area in cui in passato era stata segnalata la presenza di un altare votivo celebrante la criminalità, rimosso grazie all’attività di Striscia la Notizia. Tuttavia, durante la preparazione per la registrazione, si è verificata una situazione di tensione che ha sfociato in un attacco diretto contro Brumotti e la sua troupe.

“Eravamo lì per documentare lo spaccio, poco distante da dove due mesi fa abbiamo denunciato l’altare votivo che celebrava la criminalità, rimosso grazie a Striscia. Io e la mia troupe non facciamo in tempo a prendere le telecamere, quando scoppia un’insurrezione generale contro di noi”, ha raccontato Brumotti. “Ho rischiato il linciaggio. Mi sono dovuto nascondere in un sottoscala e sono riuscito a salvarmi solo grazie all’intervento dei carabinieri, che mi hanno fatto da scudo e scortato in auto”, ha aggiunto l’inviato.

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo Brumotti a cercare rifugio per evitare un pericolo imminente. Solo l’intervento immediato e risoluto delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in salvo l’inviato e la sua troupe.

La reazione della trasmissione e dei fan non si è fatta attendere, con numerosi messaggi di sostegno e solidarietà per Brumotti che, con coraggio, si è trovato a fronteggiare una situazione di estrema pericolosità durante lo svolgimento del suo lavoro giornalistico.

Attualmente, le autorità stanno indagando sull’incidente e sulla serie di eventi che hanno portato a questa pericolosa aggressione, mentre Brumotti e il suo team ricevono l’appoggio e l’affetto da parte del pubblico e dei colleghi.