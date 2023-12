Un’esplosione di una bomba artigianale, simile a una “Molotov”, ha scatenato un incendio all’ingresso dell’aula consiliare del Comune di Cellole, causando un’immediata reazione dei dipendenti che hanno agito prontamente utilizzando un estintore per contenere le fiamme. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul luogo per garantire la sicurezza e avviare le indagini sull’incidente, sospettato di essere di natura dolosa.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Guido di Leone, ha condannato fermamente questo vile gesto, esprimendo solidarietà ai dipendenti e agli utenti del Comune che hanno vissuto questo momento difficile. Dal Comune di Cellole è stato sottolineato l’impegno nel fornire piena collaborazione alle autorità competenti per portare chiarezza sull’accaduto e assicurare che giustizia sia fatta. Si è assicurato che non saranno risparmiate risorse per impedire il ripetersi di simili episodi.

Il sindaco ha invitato la comunità a collaborare con le autorità fornendo qualsiasi informazione utile alle indagini. L’obiettivo è garantire la sicurezza e il benessere della città, sottolineando l’impegno costante del Comune per onorare il proprio ruolo istituzionale.