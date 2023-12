Nel contesto delle novità fiscali previste per il 2024, si prospetta un interessante vantaggio per i pensionati italiani. L’introduzione del bonus pensioni mira a alleviare il carico fiscale sui redditi previdenziali, offrendo un’opportunità di minor imposizione dell’IRPEF per coloro che rientrano in specifiche fasce di reddito. Ma prima di addentrarci nei dettagli di questa agevolazione, è cruciale comprendere il ruolo dell’INPS e l’impatto che ha come sostituto d’imposta.

L’INPS, quale sostituto d’imposta, è responsabile per la detrazione dell’IRPEF direttamente sui cedolini pensionistici. Questa detrazione avviene in base alla fascia reddituale di appartenenza, come previsto dalle normative fiscali vigenti. Le nuove aliquote IRPEF, introdotte come parte della riforma fiscale, non solo impattano positivamente sugli stipendi, ma influenzano anche gli assegni pensionistici, potenziandone l’importo.

Il bonus pensioni 2024 è destinato a coloro che percepiscono un assegno annuo compreso tra i 15.000€ e i 50.000€ lordi. All’interno di questa fascia reddituale, si può accedere al nuovo incentivo IRPEF che, nella pratica, si traduce in un risparmio mensile fino a un massimo di 20€. Nonostante possa sembrare una somma modesta, in un panorama economico complesso, rappresenta una piccola ma significativa possibilità di risparmio o spesa supplementare.

Il fine principale del bonus pensioni non è creare ingenti profitti per i pensionati, bensì alleggerire il carico fiscale per coloro che ne beneficiano, rientrando nelle fasce di reddito stabilite.

Grazie alla recente riforma, il secondo scaglione IRPEF è equiparato al primo, con l’applicazione di un’aliquota fissa del 23% per i redditi fino a 28.000€. Questa mossa non solo favorisce i lavoratori dipendenti, ma estende i benefici anche ai pensionati, consentendo loro di beneficiare di un risparmio fiscale rilevante.

Importante sottolineare che il bonus pensioni 2024 non viene erogato in maniera fissa, ma il risparmio sarà proporzionale all’aliquota IRPEF in cui ciascun pensionato si colloca. Indipendentemente da questo, si tratta comunque di un incentivo economico che può rappresentare una significativa opportunità di risparmio mensile per molti pensionati.