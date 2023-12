Il Ministero dell’Agricoltura ha ideato una Carta Acquisti destinata a fornire supporto alle famiglie più bisognose durante il periodo natalizio. Questa iniziativa, parte della legge finanziaria, offre un contributo di circa 460 euro, che potrebbe spettare a circa 4.500 famiglie a Napoli. La misura di sostegno è prorogata e sarà possibile richiederla ed attivarla entro il 31 gennaio prossimo, con una scadenza per la spesa entro il 15 marzo 2024.

La Carta Acquisti consiste in due bonus: uno da 382,50 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, attivato tramite la social card “Dedicata a te” lo scorso luglio, e un ulteriore bonus da 77,20 euro utilizzabile per pagare carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico, noto come Bonus Benzina.

I requisiti per richiedere la Carta Acquisti includono un reddito ISEE non superiore a 15mila euro all’anno, con priorità per le famiglie con almeno tre membri, specialmente se con figli nati entro il 31 dicembre 2009 o il 31 dicembre 2005. L’importo sarà accreditato su una carta prepagata Postepay e dovrà essere speso entro il 15 marzo 2024.

I potenziali beneficiari a Napoli ammontano a circa 4.500 famiglie. Il documento per ritirare la card presso gli uffici postali sarà disponibile esclusivamente online tramite un link che sarà reso pubblico dal Comune nei prossimi giorni.

È importante sottolineare che questa iniziativa non costituisce una nuova misura, ma una proroga per coloro che erano già aventi diritto ma non hanno attivato la social card entro il 15 settembre scorso per vari motivi. L’Inps ha stilato gli elenchi dei potenziali beneficiari, ma la Poste Italiane accredita la Postepay solo a coloro che possono presentare la lettera di comunicazione inviata dal Comune di residenza. A Napoli, delle circa 12mila lettere inviate, circa 4.500 persone non l’hanno ricevuta per diverse ragioni e potranno richiederla entro la fine di gennaio 2024.