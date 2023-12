L’importanza di una connessione internet affidabile e veloce è diventata essenziale nella vita di tutti i giorni. Con la crescente richiesta di utilizzo della rete per l’istruzione, il lavoro e l’intrattenimento, la mancanza di una connessione adeguata può portare a gravi inconvenienti. In risposta a questo scenario, il governo ha stanziato fondi nel 2024 per introdurre il “bonus internet”, un sostegno mirato a garantire a più famiglie un accesso migliore alla connessione.

La motivazione dietro questa iniziativa è chiara. Le scuole promuovono l’uso del web per progetti educativi e ricerche, mentre sempre più persone adottano lo smartworking, rendendo internet uno strumento imprescindibile per molte attività quotidiane, inclusa la fruizione di contenuti multimediali.

L’aumento dei costi per i servizi internet ha reso difficile per molte famiglie accedere a connessioni di qualità. L’intervento dello Stato attraverso il bonus internet è stato progettato per sopperire a questa sfida. Nel 2024, il fondo mira a fornire un supporto finanziario, offrendo ai cittadini un voucher di 100 euro per migliorare la loro connessione.

Chi può beneficiare di questo bonus? A differenza di molte altre iniziative, il bonus internet non prevede limiti basati sull’ISEE. È aperto a tutte le famiglie che ne fanno richiesta, purché non abbiano già usufruito del bonus in passato. Tuttavia, c’è un requisito fondamentale: la famiglia deve essere priva di una connessione negli ultimi sei mesi.

Inizialmente previsto a 300 euro, il voucher è stato ridotto a 100 euro per garantire l’accesso a un maggior numero di famiglie. Tuttavia, la flessibilità del bonus consente il trasferimento del voucher nel caso in cui si decida di cambiare gestore, permettendo così alle famiglie di adattarsi a eventuali aumenti delle tariffe.