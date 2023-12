Il Bonus Asilo Nido, disponibile anche per il 2023-2024 attraverso il Bando Fattore Famiglia nel Veneto, si conferma come un sostegno prezioso per le famiglie che necessitano di assistenza per le spese relative ai servizi per la prima infanzia. Questo contributo, con un range da 900 a 1.300 euro, è indirizzato ai cittadini residenti in 36 comuni aderenti al programma. Tuttavia, ci sono criteri specifici che determinano chi può richiederlo e come procedere.

Requisiti per ottenere il Bonus Asilo Nido nel Veneto:

Cittadinanza: italiani, comunitari o extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, inclusi rifugiati politici o persone con status di protezione sussidiaria.

Residenza: nel territorio regionale del Veneto.

Convivenza: con il minore (adottato o in affidamento), eccetto situazioni di domanda da parte di un genitore minorenne o incapace di agire.

Assenza di carichi pendenti.

Valore ISEE non superiore a 20.000 euro, calcolato tramite il sistema integrativo “Fattore Famiglia” utilizzato in specifici comuni del Veneto.

Procedura di richiesta:

Le richieste devono essere presentate al Comune di residenza, il quale seguirà le indicazioni dell’Ambito Territoriale Sociale di riferimento. Le domande per i voucher 2023 saranno aperte dal 1° aprile al 15 maggio 2024, gestite dagli ambiti territoriali.

Valutazione e assegnazione:

Le richieste saranno valutate usando il “Fattore Famiglia”, un indicatore sintetico della situazione economica delle famiglie. I contributi saranno assegnati in base a questo fattore, con importi variabili da 900 a 1.300 euro.

Pagamento:

I pagamenti verranno erogati direttamente dai Comuni del Veneto ai beneficiari, seguendo una graduatoria degli aventi diritto. I voucher saranno accreditati sui conti indicati nella domanda.

Importante da tenere a mente:

Gli importi variano in base al reddito ISEE, con un limite massimo di 15.000 euro per accedere al contributo.

L’accesso al contributo è determinato dall’ordine cronologico delle domande e dalle risorse stanziate dalla Regione Veneto, pari a 4.900.000 euro.