La Legge di Bilancio per il 2024, in attesa dell’approvazione definitiva, prevede diverse misure a favore delle famiglie con figli a carico, introducendo importanti novità per il prossimo anno, tra cui il “bonus mamme 2024”. Questo bonus rappresenta uno sconto sugli oneri contributivi a carico delle lavoratrici madri a partire dal secondo figlio, con uno sgravio fino a un massimo di 3.000 euro all’anno.

La premier Meloni ha dichiarato che le madri con due figli o più non pagheranno i contributi a loro carico, essendo esentate dal versamento degli stessi, che sarà invece coperto dallo Stato. Tale esenzione riguarderà le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato, sia nel settore pubblico che in quello privato (escluso il lavoro domestico), per il periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 3.000 euro annui, calcolati su base mensile.

Le madri con 3 o più figli potranno beneficiare di questo incentivo fino al compimento dei 18 anni del figlio più giovane, mentre per quelle con due figli, l’agevolazione sarà valida fino al raggiungimento dei 10 anni da parte del figlio più piccolo, limitatamente al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

Si stima che il vantaggio netto, al netto delle imposte, aumenterà progressivamente fino a circa 1.700 euro, con il massimo beneficio che si avvicina intorno a una retribuzione lorda di 27.500 euro.

Inoltre, è previsto l’aumento del congedo parentale retribuito all’80% per un ulteriore mese nel 2024 e un incremento dell’importo massimo del bonus asilo nido per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro e almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni.