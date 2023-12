Con la scadenza imminente fissata per metà dicembre, l’INPS offre un’importante opportunità per i giovani studenti attraverso il bando del cosiddetto “Bonus Studenti”. Questa iniziativa prevede contributi fino a 10.000 euro per la frequenza di master universitari di I e II livello e corsi di perfezionamento, destinati ai figli o orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione.

L’agevolazione, destinata a coloro iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione assistenza magistrale, mira a sostenere le spese di iscrizione in base all’ISEE del nucleo familiare.

Affinché gli studenti possano beneficiare di questo bonus, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di laurea triennale per master di I livello;

Laurea specialistica magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per master di II livello;

Diploma di laurea triennale/magistrale per i corsi di perfezionamento;

Essere inoccupati o disoccupati al momento della domanda;

Età inferiore ai 40 anni;

Non aver già ricevuto borse di studio simili tra il 2019 e il 2023;

Non aver fruito di borse di studio per master e corsi di perfezionamento erogate da altre istituzioni.

L’INPS ha reso disponibili 800 borse di studio per l’anno accademico 2023/2024, di cui 600 per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione dipendenti pubblici, e 200 per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

La domanda per accedere a questi contributi deve essere trasmessa esclusivamente online, accedendo all’area riservata del sito INPS tramite credenziali SPID, CIE o CNS. È necessario seguire attentamente il percorso indicato nel portale prestazioni welfare e inviare la richiesta entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2023.