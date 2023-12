Il bonus vista, conosciuto anche come bonus occhiali, rappresenta un’opportunità in scadenza entro il 31 dicembre 2023, e risulta vantaggioso per molte persone. Questo incentivo pecuniario, sotto forma di voucher del valore di 50 euro, è destinato a individui che soddisfano specifici requisiti ISEE, con un limite fissato a 10.000 euro. L’importo del bonus può essere utilizzato per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto presso i negozi convenzionati, reperibili sul sito ufficiale dedicato al bonus vista. È fondamentale ricordare che il voucher può essere impiegato una sola volta da ciascun beneficiario.

Questo incentivo è rivolto a tutti i membri di un nucleo familiare il cui ISEE non superi i 10.000 euro, senza ulteriori restrizioni particolari. Tuttavia, va sottolineato che questa soglia ISEE è relativamente bassa rispetto ad altri bonus esistenti.

Per richiedere il bonus occhiali, è necessario accedere al sito ufficiale predisposto dal Ministero della Salute, utilizzando le credenziali di identità digitale come SPID, Carta d’Identità Digitale o Carta Nazionale dei Servizi. Si dovranno poi compilare i dati richiesti per completare la procedura e confermare l’emissione del voucher.

Attualmente, i fondi destinati al bonus sono in esaurimento, vista l’avvicinarsi della scadenza. Nel caso in cui si riceva un messaggio di “plafond esaurito”, sarà possibile ritentare nei giorni successivi, qualora altri voucher precedentemente emessi siano scaduti e i fondi siano nuovamente disponibili.

Il voucher del bonus occhiali ha un valore fisso di 50 euro ed è emesso esclusivamente sotto forma di voucher. Questa somma può essere utilizzata solo per l’acquisto di nuovi occhiali da vista e lenti a contatto, non è più possibile usare il bonus per rimborsare acquisti già effettuati.