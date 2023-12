Il “Bonus Asilo Nido” rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie italiane con figli di età inferiore a tre anni, offrendo un contributo economico che può essere utilizzato per coprire le rette relative all’asilo nido pubblico o privato autorizzato, nonché per forme di assistenza domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche.

Ecco un sommario delle principali informazioni e procedure per richiedere questo beneficio:

Requisiti di Base:

Figli nati dal 1° gennaio 2016 in poi.

Bambini di età inferiore a tre anni al momento della domanda.

Bambini affetti da gravi patologie croniche certificate.

Importi e Limiti:

L’importo massimo varia in base all’ISEE minorenni.

ISEE fino a 25.000 euro: 3.000 euro all’anno.

Da 25.001 euro a 40.000 euro: 2.500 euro all’anno.

ISEE oltre 40.001 euro: 1.500 euro all’anno.

Nel caso di ISEE mancante, il bonus è di 1.500 euro all’anno.

Presentazione della Domanda:

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre esclusivamente online sul sito dell’INPS.

È possibile utilizzare anche i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Dettagli da Fornire nella Domanda:

Specificare l’asilo nido frequentato (pubblico o privato autorizzato).

Indicare i dettagli della struttura (nome, codice fiscale, provvedimento autorizzativo).

Specificare le mensilità per cui si richiede il beneficio (gennaio – dicembre 2023).

Documenti da Allegare:

Prova di pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza.

Iscrizione o inserimento in graduatoria per asili nido pubblici.

Ricevute delle rette relative ai mesi successivi entro il 31 luglio 2024.

Ulteriori Richieste:

Se si desidera richiedere il bonus per mesi successivi, è necessario presentare una nuova domanda.

Questa sarà valutata in base alla disponibilità del budget stanziato.

Il genitore che sostiene il pagamento della retta dell’asilo nido è il soggetto che deve presentare la domanda.