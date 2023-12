Il Bonus Benzina da 200€ previsto per il 2024 è un sollievo atteso per molti che si trovano a dover affrontare costi significativi legati ai carburanti, soprattutto coloro che dipendono dall’utilizzo dell’auto per recarsi al lavoro. Tuttavia, è importante comprendere chi sarà effettivamente idoneo a ricevere questo incentivo governativo. L’erogazione del Bonus avverrà attraverso un meccanismo aziendale, implicando che non tutti i lavoratori potrebbero essere inclusi. Spetta all’azienda o al datore di lavoro la decisione su chi tra i dipendenti sarà destinatario dei 200€ entro il 12 Gennaio.

È fondamentale notare che il Bonus non beneficerà più di esenzioni contributive, ma sarà concesso solamente a livello fiscale. Questa decisione potrebbe avere un impatto sulla portata dell’aiuto fornito, anche se i costi elevati di benzina e gasolio rimangono una voce significativa nelle spese familiari, soprattutto in combinazione con altre spese come mutuo e bollette.

Resta da vedere se nel corso dei prossimi mesi saranno apportate modifiche alle regole di assegnazione del Bonus. Tuttavia, è importante sottolineare che questa misura potrebbe alleggerire il peso dei rifornimenti di carburante per milioni di lavoratori pendolari, contribuendo a mitigare le spese legate alla mobilità.