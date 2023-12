Il mese di dicembre 2023 arriva con una buona notizia per numerosi cittadini italiani, poiché viene introdotto il nuovo bonus da 200 euro. Questo assegno straordinario, previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha l’intento di offrire un sostegno economico a lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, disoccupati e altri aventi diritto, alleviando così le difficoltà causate dalla persistente crisi economica e sociale.

Chi può beneficiare del Bonus 200€ di dicembre 2023? I beneficiari comprendono:

Lavoratori dipendenti

Pensionati

Lavoratori autonomi e professionisti

Disoccupati

Percettori di reddito di cittadinanza.

Lavoratori dipendenti e pensionati: Il bonus sarà automaticamente incluso nella busta paga di dicembre 2023.

Lavoratori autonomi e professionisti: È essenziale presentare una domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2023 per ricevere il bonus.

Disoccupati: Anche per loro, è necessario presentare una domanda all’INPS entro il 31 dicembre 2023 per ottenere il bonus.

Percettori di reddito di cittadinanza: Il bonus sarà erogato insieme alla rata di reddito di cittadinanza di dicembre 2023.

Per essere idonei al bonus, è fondamentale essere residenti italiani e avere un reddito ISEE inferiore a 35.000 euro. Alcune voci di reddito sono escluse dal calcolo, come la rendita dalla casa di abitazione, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, assegni di guerra, assegno unico universale (AU), assegno al Nucleo Familiare (ANF), accompagnamento per invalidità e risarcimenti derivanti da vaccinazioni o trasfusioni.

Questo dettagliato schema fornisce una chiara panoramica degli importi previsti per il bonus e delle modalità di assegnazione per ciascuna categoria di beneficiari. La trasparenza e la facilità nella comprensione delle regole e delle condizioni per ottenere questo sostegno economico rappresentano un passo importante nel fornire un aiuto efficace alle famiglie italiane durante questo periodo di difficoltà economica.