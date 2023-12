L’annuncio del governo per il 2024 introduce un nuovo panorama di incentivi culturali per i giovani neomaggiorenni. Si dice addio al bonus cultura, sostituendolo con due nuovi e interessanti programmi volti a promuovere l’accesso alla cultura e valorizzare il merito accademico. La Carta della Cultura Giovani è destinata agli studenti residenti in Italia con un ISEE non superiore a 35.000 euro. Si tratta di un incentivo legato al reddito che offre un valore di 500 euro. L’accesso alla carta avviene tramite un sistema online dedicato, richiedendo l’autenticazione SPID o CIE e inserendo le informazioni relative al reddito.

Allo stesso tempo, viene introdotta la Carta del Merito, riservata agli studenti che ottengono il massimo dei voti al diploma, con una valutazione di 100/100. Anche questa carta offre un incentivo di 500 euro. Anche in questo caso, l’accesso avviene attraverso la piattaforma online e richiede la verifica dei risultati accademici.

Un aspetto interessante è la possibilità di cumulare entrambe le carte. Gli studenti che rientrano nel limite ISEE e ottengono il massimo dei voti possono beneficiare di entrambi gli incentivi, arrivando così a un totale di 1.000 euro.

Queste carte offrono una serie di opportunità per gli studenti, consentendo l’acquisto di libri, l’accesso a spettacoli teatrali, cinematografici e dal vivo, nonché l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali.