Nel corso del 2024 saranno introdotti una serie di vantaggi e agevolazioni destinate alle casalinghe, offrendo loro un sostegno economico e opportunità specifiche. Questo bonus è stato progettato per riconoscere il contributo inestimabile delle donne che gestiscono le attività domestiche senza un impiego esterno.

Vantaggi per le Casalinghe

Beneficio Iniziale: Le casalinghe con un valore ISEE inferiore a 19.185,13 euro hanno diritto a un bonus iniziale di 1917,30 euro. Questa somma è destinata a supportare le spese e le responsabilità quotidiane legate alla gestione familiare.

Assegno Unico: Legato alla presenza di figli, questo assegno varia in base alla situazione economica della famiglia e si riduce progressivamente fino al compimento dei 21 anni da parte del figlio.

Sostegno per l’Asilo Nido: Un supporto finanziario è offerto per coprire le spese relative all’asilo nido o, in alcuni casi, per pagare un insegnante che si occupi direttamente del bambino a casa.

Carta Acquisti o Social Card: Rivolta alle famiglie con un figlio di età inferiore ai 3 anni, questa carta offre un contributo mensile di 80 euro, aiutando a coprire le spese di prima necessità.

Esenzione Ticket Sanitari: Si può richiedere annualmente in base al reddito familiare, consentendo l’esenzione dai ticket sanitari per visite mediche e cure.

Procedura per Ottenere i Vantaggi

La richiesta di questi benefici avviene attraverso il Comune di residenza della casalinga. È fondamentale presentare la Domanda Unica per le agevolazioni socio-economiche (DSU) aggiornata a gennaio di ogni anno, in modo da garantire l’accesso a tutti gli incentivi disponibili.

Importanza dell’ISEE Aggiornato

Tutte le agevolazioni richiedono un ISEE aggiornato per essere fruite appieno. Pertanto, è essenziale procedere con la presentazione della DSU all’inizio dell’anno per assicurarsi di avere il documento finale in tempo utile.

Bonus Casalinghe e Opportunità Previdenziali

Il Fondo Casalinghe INPS rappresenta un’importante opportunità per queste donne, consentendo l’accesso alla pensione di inabilità o alla pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi.