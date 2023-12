Secondo le previsioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), le tariffe sull’elettricità resteranno sostanzialmente invariate nei prossimi tre mesi per gli utenti del mercato tutelato a Napoli e in Campania. Tuttavia, alcuni cambiamenti all’interno delle componenti della bolletta influenzeranno la spesa complessiva delle famiglie.

Stabilità delle Tariffe e Variazioni nelle Componenti della Bolletta

Prospettiva Generale: Arera prevede un trimestre di calma piatta per gli utenti del mercato tutelato nell’area, con un incremento previsto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente.

Componenti della Bolletta: La bolletta è composta da diverse voci, ognuna soggetta a variazioni indipendenti. Tra queste, alcune subiranno aumenti mentre altre registerranno stabilità o diminuzioni.

Costi di Approvvigionamento Energetico: Si prevede un aumento del 2% per i costi di approvvigionamento energetico, raggiungendo 11,84 centesimi per kWh.

Oneri di Sistema: Si stima una diminuzione del 4,6% per gli oneri di sistema, fermandosi a 2,89 centesimi per kWh. Tuttavia, gli incentivi per le energie rinnovabili e altri fondi influenzeranno il finanziamento delle attività di interesse generale.

Imposte sulla Bolletta: Arera prevede che le imposte come l’Iva e le accise sulla bolletta rimarranno costanti a 2,97 centesimi per kWh.

Variazione Annuale delle Tariffe

Per il periodo tra ottobre 2022 e settembre 2023, si registra una crescita del 7,3% rispetto all’anno precedente, portando la spesa complessiva annua per l’elettricità a circa 1.150 euro per famiglia.