La Guardia di Finanza di Avellino ha portato a termine un’operazione significativa, sequestrando ben novantamila giocattoli considerati pericolosi da un negozio a Mercogliano. Questi prodotti, privi del marchio CE e del necessario set informativo per i consumatori, erano messi in vendita da un commerciante di 56 anni, di nazionalità cinese. Il commerciante è segnalato alle autorità competenti per sanzioni complessive di 11.500 euro in seguito al sequestro effettuato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale. Questa azione rientra nei servizi di contrasto all’abusivismo commerciale, mirati a tutelare i consumatori da prodotti potenzialmente pericolosi e non conformi alle normative.

Il sequestro di questa vasta quantità di giocattoli è reso possibile grazie all’intervento determinante della Guardia di Finanza, che ha operato per proteggere la sicurezza e la salute dei consumatori. La mancanza del marchio CE e delle informazioni essenziali per i consumatori è un rischio serio, soprattutto quando si tratta di prodotti destinati ai più piccoli.