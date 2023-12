Lungo l’Autostrada del Mediterraneo, precisamente nel tratto compreso tra gli svincoli di Polla e Sala Consilina, si è verificato il ribaltamento di un’autocisterna destinata al trasporto di liquidi infiammabili. A causa di questo incidente, è emessa una temporanea chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni, coinvolgendo anche lo svincolo di Atena Lucana (km 86,900). Le operazioni di soccorso e sicurezza sono affidate ai Vigili del Fuoco, i quali stanno lavorando per lo svuotamento sicuro dei liquidi infiammabili presenti nell’autocisterna ribaltata. La chiusura dell’autostrada è necessaria al fine di garantire che tali operazioni avvengano in condizioni di massima sicurezza per evitare rischi aggiuntivi per gli automobilisti e il personale intervenuto.

In conseguenza di questa interruzione, il traffico è deviato su percorsi alternativi, con la strada statale 19 che funge da via alternativa parallela all’autostrada coinvolta nell’incidente. Tale deviazione è attuata per consentire ai veicoli di proseguire il loro viaggio in sicurezza e ridurre al minimo i disagi dovuti alla temporanea chiusura dell’Autostrada del Mediterraneo in quel tratto.