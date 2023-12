Un’improvvisa emergenza ha bloccato il traffico sulla variante di Avellino, l’importante arteria stradale che collega i caselli autostradali est e ovest dell’A16 Napoli-Canosa, a causa di un incendio che ha coinvolto un autobus di Air Campania. Le fiamme hanno avuto origine dal vano motore dell’automezzo, avvolgendo rapidamente l’intero veicolo. Fortunatamente, al momento dell’incendio, l’autista era l’unico a bordo e non ha subito alcuna conseguenza. L’autobus, diretto all’autostazione di Avellino per caricare i passeggeri, è stato prontamente bloccato pochi metri prima del Distaccamento provinciale dei Vigili del Fuoco, permettendo un’azione rapida e tempestiva da parte degli operatori.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, lavorando senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nonostante l’incidente, la situazione è stata gestita con efficienza, evitando che le fiamme si diffondessero ulteriormente o che si verificassero danni maggiori.

Tuttavia, l’incendio ha causato blocchi significativi nel traffico sull’importante arteria stradale, con rallentamenti che hanno perdurato per oltre un’ora. Questo incidente ha evidenziato l’importanza di una rapida e coordinata risposta alle emergenze, riducendo al minimo i potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

Attualmente, le cause precise dell’incendio non sono state ancora stabilite. Si spera che un’indagine dettagliata possa fare luce sulle circostanze che hanno portato all’incidente, contribuendo a prevenire situazioni simili in futuro.