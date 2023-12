La notte di Natale ha visto l’impegno dei Vigili del Fuoco di Avellino in due interventi mirati a sedare incendi nella zona. Il primo episodio si è verificato poco dopo le 03:00 nel comune di Avella, richiedendo l’intervento di una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco in via Madonna Del Carmine. L’incendio ha coinvolto un’auto parcheggiata, con le fiamme che hanno rapidamente avvolto l’intero veicolo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, mettendo in atto le procedure necessarie per estinguere il fuoco e proteggere l’area circostante. Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha permesso di spegnere le fiamme in modo rapido, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza dell’area circostante.

Nonostante l’incendio abbia interessato l’autovettura, non si sono registrati danni aggiuntivi a strutture o persone, grazie alla prontezza e all’efficacia dell’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti nel giro di pochissimi minuti dall’allarme.