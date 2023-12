La tranquillità di Montoro, in particolare nella frazione San Pietro, è stata turbata da un evento sconvolgente: un veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme in via Cesina, con forti sospetti di un atto deliberato. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti prontamente poco prima della mezzanotte e mezza per domare l’incendio che aveva avvolto interamente l’auto. La loro rapida risposta ha impedito che le fiamme si propagassero agli edifici circostanti, evitando così danni maggiori e proteggendo la sicurezza delle vicine abitazioni.

Sebbene lievi danni siano stati riportati alla facciata di un edificio nelle vicinanze, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente, evitando conseguenze ancora più gravi.

I carabinieri della locale Stazione sono immediatamente intervenuti per condurre approfondite indagini riguardo a questo episodio. L’ipotesi di un atto doloso è al centro delle indagini, spingendo le autorità ad agire con determinazione per identificare i responsabili di questo gesto sconcertante.

Eventi del genere suscitano preoccupazione e turbamento nella comunità locale, evidenziando la necessità di un’azione decisa per garantire la sicurezza e la tranquillità dei residenti. La solidarietà e la collaborazione tra la popolazione e le forze dell’ordine sono fondamentali per ottenere giustizia e prevenire simili atti nel futuro.