Una notte segnata da una tragedia ha scosso la comunità di Trentola Ducenta, nel Casertano, con la perdita improvvisa e tragica della vita di Cinzia Cristiano, 51 anni, coinvolta in un drammatico incidente stradale. L’incidente si è verificato intorno alle 23 di martedì sera lungo via Montale. Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni, la signora Cristiano stava guidando la sua Fiat Punto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro un muro con un impatto devastante.

Purtroppo, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare: la donna ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi conseguenze dell’incidente.

Le autorità competenti, tra cui i sanitari e i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell’incidente per eseguire tutti i rilievi necessari al fine di stabilire le circostanze che hanno portato a questo tragico sinistro. Il pubblico ministero del tribunale di Napoli Nord ha ordinato il trasferimento del corpo senza vita della signora Cristiano presso l’ospedale di Giugliano, dove sarà eseguita l’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso.

L’intera comunità locale è profondamente scossa e addolorata per la perdita improvvisa di Cinzia Cristiano, una persona amata e stimata da chiunque la conoscesse.