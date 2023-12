Una tragedia ha colpito la comunità di Monterenzio sull’Appennino bolognese ieri mattina, quando uno scontro fra un’auto e un’ambulanza ha portato alla morte di una giovane donna di 26 anni, identificata come Giovanna Cristiani, residente a Loiano, Bologna. L’incidente si è verificato intorno alle 10 lungo la via Idice. La vittima, alla guida di una Citroen C3, viaggiava in direzione di San Lazzaro quando è avvenuto lo scontro frontale con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monterenzio. A bordo dell’ambulanza si trovavano tre volontari e una paziente anziana di 71 anni diretta all’ospedale di Loiano per una visita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’auto guidata dalla giovane donna sembra aver improvvisamente invaso la corsia opposta, causando lo scontro frontale con l’ambulanza. Non è stata confermata la presenza di condizioni di emergenza nell’ambulanza al momento dell’incidente.

Giovanna Cristiani è deceduta sul colpo, mentre i quattro occupanti dell’ambulanza hanno riportato ferite di media gravità. La tragedia ha lasciato attonita la comunità locale e ha provocato un’ondata di cordoglio tra amici e familiari. La giovane donna lascia un bambino di tre anni, già orfano del padre, scomparso lo scorso anno. Al momento dell’incidente, il bambino si trovava presso la nonna.

Le autorità locali, incluso il sindaco Fabrizio Morganti, hanno espresso il loro profondo cordoglio alla famiglia della vittima, descrivendo l’accaduto come un evento devastante per l’intera comunità.