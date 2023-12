Condotta un’azione decisa e tempestiva da parte del comando di polizia locale a San Valentino Torio, che ha portato all’arresto di un individuo sorpreso a compiere atti osceni nel suo veicolo, in luogo pubblico. Gli agenti, basandosi su un’attenta attività d’indagine di polizia giudiziaria, hanno predisposto un appostamento che ha consentito l’arresto in flagranza di reato dell’uomo, colto sul fatto mentre si trovava nella zona esterna della Villa Comunale, precisamente in Viale Unita’ d’Italia.

Il sindaco Michele Strianese ha sottolineato l’importanza di questa operazione, evidenziando il coinvolgimento attivo dei cittadini che hanno segnalato ripetutamente l’individuo mentre commetteva il reato. L’area coinvolta è frequentata da numerosi cittadini, in particolare famiglie e bambini, specialmente durante il sabato pomeriggio per le attività catechistiche.

Il sindaco ha espresso la sua gratitudine e apprezzamento per l’efficace azione svolta dal Comandante Giovanni De Caro e da tutti gli agenti della Polizia Locale coinvolti nell’operazione. Ha sottolineato l’importanza di questa azione nell’assicurare la sicurezza di una zona frequentata da una vasta gamma di cittadini, soprattutto bambini, evidenziando l’impegno costante della polizia locale nella gestione del traffico e nella tutela della sicurezza urbana.