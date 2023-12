Per molti pensionati, la sospensione delle prestazioni pensionistiche dall’INPS a causa della mancata presentazione dei modelli RED può generare non pochi problemi. Questo adempimento annuale è cruciale per garantire la continuità nella fruizione delle prestazioni, ma la mancanza di conoscenza o dimenticanza possono portare a spiacevoli inconvenienti. La sospensione delle prestazioni, che in alcuni casi può coinvolgere l’intera pensione, richiede un’azione pronta e precisa per ripristinare la situazione.

Cosa provoca la sospensione della pensione?

Alcuni pensionati che ricevono prestazioni legate al reddito devono annualmente presentare al’INPS il modello RED. Questo adempimento è fondamentale per coloro che non presentano dichiarazioni dei redditi come il 730 o il modello Redditi PF. Il modello RED è un requisito per mantenere la continuità delle prestazioni legate al reddito.

La mancata presentazione di questo modello può portare alla sospensione delle prestazioni, che in alcuni casi può coinvolgere solo la parte della pensione collegata al reddito o addirittura l’intera somma pensionistica.

Come risolvere la sospensione della pensione?

Se la pensione è stata sospesa a causa della mancata presentazione del modello RED, il pensionato deve intraprendere un’azione immediata per ripristinare la situazione. La soluzione consiste nella presentazione di una richiesta di ricostituzione della pensione presso l’INPS.

Questa richiesta permette di ricalcolare la pensione, prendendo in considerazione eventuali contributi non considerati nella liquidazione iniziale o cambiamenti nella situazione reddituale del pensionato. La richiesta di ricostituzione reddituale per sospensione (articolo 35 comma 10 bis D.L. 207/2008) è il mezzo attraverso cui il pensionato può ripristinare la pensione sospesa.