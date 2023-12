Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della tenenza di Ercolano per una rissa scoppiata in via IV Novembre. La chiamata al 112 è arrivata in serata. Un uomo ha raccontato di un folto gruppo di ragazzi coinvolti in una violenta colluttazione. Due giovani che sembravano aver acceso lo scontro erano appena fuggiti a bordo di una Fiat Panda nera. I militari hanno individuato l’auto in pochi minuti: alla guida un 22enne e con lui un 25enne e due ragazze. Durante il controllo in strada, circa 25 persone hanno circondato la pattuglia e l’auto dei giovani, quest’ultimo vero obbiettivo del gruppo. I due carabinieri sono comunque riusciti a evitare il linciaggio agli occupanti della Panda e di essere a loro volta colpiti. I rinforzi sono arrivati poco dopo e i due giovani sono stati portati in caserma.

Le circa 25 persone si sono disperse ma i militari sono al lavoro per la loro identificazione. Intanto il 22enne e il 25enne sono stati denunciati. Con loro anche un 47enne di Ercolano che si è spontaneamente presentato in caserma per ammettere il suo coinvolgimento nella rissa. Sui vestiti vistose macchie di sangue. I motivi che hanno scatenato la violenza sono ancora al vaglio degli investigatori. Continuano le indagini per ricostruire la dinamica.