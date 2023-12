Negli ultimi anni, l’evoluzione del mondo del lavoro ha spinto molti individui a cercare autonomia e flessibilità attraverso l’avvio di proprie attività. Tuttavia, il cammino imprenditoriale può essere incerto e, in alcuni casi, porta alla necessità di chiudere l’attività. In questi scenari, il Bonus INPS si presenta come un sostegno cruciale per coloro che hanno investito nel proprio commercio ma si trovano ad affrontare la difficile decisione della chiusura.

Chi può accedere al Bonus?

Il Bonus INPS è rivolto ai commercianti che, al momento della cessazione dell’attività, non hanno ancora maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia. Questo indennizzo è concepito come un aiuto per coloro che, dopo aver dedicato tempo ed energia al proprio commercio, si ritrovano in difficoltà nel cercare un nuovo impiego.

Per accedere al bonus, è fondamentale essere iscritti alla Gestione commercianti. Questa categoria include non solo chi gestisce attività commerciali in luoghi pubblici o in sede fissa ma anche coloro che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, agenti di commercio e altre figure similari.

Requisiti e Assegni

L’assegno del Bonus INPS viene erogato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e viene versato fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, contribuendo anche alla maturazione stessa della pensione.

L’importo dell’assegno ammonta a 573,63 euro, equivalente all’importo del trattamento minimo della pensione per i commercianti. Tuttavia, affinché la domanda sia accettata, sono necessari alcuni requisiti:

L’interruzione definitiva dell’attività dal 1° gennaio 2019

Un’età minima di 62 anni per gli uomini o 57 per le donne

Almeno 5 anni di iscrizione presso la Gestione speciale commercianti

Importante da Considerare

È fondamentale notare che il bonus INPS non è compatibile con lo svolgimento di alcuna altra attività lavorativa, né dipendente né autonoma. È concepito come un sostegno diretto per coloro che hanno concluso la propria attività commerciale e necessitano di supporto finanziario fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.