Un’imponente ondata di freddo proveniente dalla Manica è pronta a investire l’Italia, portando con sé nevicate significative e un repentino abbassamento delle temperature. A partire da lunedì 4 dicembre, un vortice di aria artica si riverserà sul nostro Paese, portando neve persino alle quote collinari del Nord e influenzando il clima su gran parte della penisola, con effetti che potrebbero estendersi fino al Ponte dell’Immacolata. Secondo le previsioni di 3bmeteo, una perturbazione intensa attraverserà l’Italia settentrionale nella seconda metà di lunedì, per poi spostarsi verso il Centro-Sud durante la giornata di martedì. Le conseguenze di questo passaggio meteorologico saranno varie: nel Nord del Paese, è prevista neve fino a quote molto basse, incluso il piano, mentre al Centro e al Sud ci saranno rovesci e temporali, accompagnati da un temporaneo aumento delle temperature.

Questa fase perturbata sarà seguita dall’arrivo di correnti fredde provenienti dal Nord Europa, determinando un ulteriore calo delle temperature tra mercoledì e giovedì. Un fronte di aria fredda, particolarmente attivo nell’area balcanica e localmente nel Sud della Penisola, farà diminuire sensibilmente le temperature, segnando un cambiamento climatico tangibile.

Nel dettaglio, la Lombardia si prepara a un fine settimana caratterizzato da sole e vento, con temperature in diminuzione e gelate diffuse anche nelle pianure durante la mattinata di domenica. Tuttavia, a partire dal pomeriggio di lunedì, la regione subirà un modesto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con neve prevista fino a quote molto basse, inclusa la pianura. Le precipitazioni nevose continueranno anche martedì, con un miglioramento atteso solo nella serata.

Le temperature subiranno un decremento significativo, con valori minimi stazionari e massime in calo intorno ai 3 gradi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 400 metri, scendendo fino a 200 metri ad ovest della regione. Per martedì, è previsto cielo nuvoloso o coperto, con qualche schiarita prevista nel pomeriggio e sera ad ovest della Lombardia. Si attendono deboli nevicate residue fino a quote molto basse nelle zone del Pavese, Lodigiano e Cremonese durante la prima parte della giornata.

Allerta vento a Roma:

A causa delle previsioni di forti raffiche di vento segnalate dal Sistema di Protezione Civile Regionale, il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio-Prima Porta. Si raccomanda ai cittadini di evitare i parchi, le ville e i giardini e sono state imposte limitazioni alla circolazione in alcune strade di vari Municipi.

Le previsioni meteorologiche di 3bmeteo delineano una situazione in rapido mutamento: nel Nord, si prevede un tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in diminuzione e possibilità di gelate nelle pianure all’alba. Al Centro, il cielo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni tirreniche e in Umbria, mentre sul versante adriatico sono previsti annuvolamenti irregolari con possibili piovaschi in Abruzzo. Al Sud, ci sarà un cielo nuvoloso con piogge intermittenti su alcune zone.

Per lunedì 4 dicembre, le previsioni indicano un aumento della nuvolosità al Nordovest con precipitazioni deboli in estensione su Lombardia e Nordest nel pomeriggio e sera, con possibilità di neve anche in pianura. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con massime comprese tra 1 e 5 gradi al Nord.

Si prevede un’evoluzione della situazione con piogge, rovesci e temporali sulle regioni tirreniche e in Umbria, con un cielo più sereno sul versante adriatico al Centro. Al Sud, saranno presenti residui piovaschi su alcune zone, con temperature massime in calo tra 11 e 15 gradi.

Proiezioni a tre giorni:

Tra tre giorni, le previsioni di 3bmeteo indicano deboli piogge sulle regioni settentrionali, ma con un progressivo attenuarsi dei fenomeni nel pomeriggio. Al Centro, sono previste piogge, rovesci e anche temporali sulle zone tirreniche e in Umbria, con neve a partire dai 1300 metri. Al Sud, si prevedono piogge e temporali su diverse regioni, con temperature stabili e massime tra 11 e 16 gradi.