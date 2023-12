Un episodio preoccupante è emerso sulla spiaggia antistante la villa comunale di Castellammare di Stabia, coinvolgendo circa una trentina di adolescenti. Ciò che sembrava un incontro informale tra giovani si è trasformato improvvisamente in un violento scontro tra due coetanei, lasciando dietro di sé un’atmosfera carica di insicurezza. L’evento, avvenuto nelle ore antecedenti alla vigilia di Natale, ha sorpreso i presenti: uno dei giovani è improvvisamente scattato contro un altro, dando inizio a una lite senza freni né limiti. Ciò che più ha destato allarme è stato il comportamento degli spettatori, che hanno assistito passivamente alla rissa, senza intervenire per separare i contendenti, ma anzi, sembravano incitarli.

La tensione è ulteriormente salita quando, al termine dell’alterco, i due giovani si sono allontanati senza dare ulteriori spiegazioni, lasciando dietro di sé una scena di confusione e insicurezza. Secondo alcuni presenti, uno dei ragazzi sembrava persino armato di un coltello, un dettaglio che ha ulteriormente accresciuto l’inquietudine del momento.

L’episodio ha sollevato diverse preoccupazioni in merito alla sicurezza del luogo, evidenziando la necessità di una presenza costante delle forze dell’ordine per intervenire in situazioni simili e garantire la tranquillità della comunità. In particolare, il lungomare di Castellammare di Stabia sembra essersi trasformato in un luogo di tensione e violenza, richiedendo una maggiore vigilanza per garantire la sicurezza dei giovani e dei cittadini che frequentano la zona. Gli adulti presenti hanno espresso grande preoccupazione per il linguaggio volgare utilizzato dai giovani coinvolti, segnalando una deriva preoccupante nella condotta di persone così giovani, che dovrebbero rappresentare l’innocenza e la spensieratezza di quell’età.