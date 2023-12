Una famiglia colpita da una tragedia senza precedenti nel Casertano, con la morte di Antonio, uno studente universitario di 25 anni, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì dopo un gesto estremo che lo ha portato a gettarsi dai ponti dell’Acquedotto Carolino. Questo tragico evento ha lasciato la famiglia e la comunità locali devastate dal dolore e dalla sorpresa. La salma di Antonio è rilasciata dall’autorità giudiziaria ed è affidata ai familiari in attesa dei funerali, la cui data non è stata ancora fissata. La sua scelta di porre fine alla propria vita ha lasciato i genitori, che gestiscono un’azienda agricola, e la comunità circostante sgomenti e increduli.

Nel bigliettino che Antonio ha lasciato alla sua famiglia per motivare il gesto estremo, ha raccontato del suo profondo disagio interiore. Descritto come un ragazzo diligente, Antonio si dedicava agli studi di Economia all’Università di Napoli Federico II. Sebbene si fosse detto prossimo alla laurea, tale circostanza non ha ancora trovato conferma ufficiale. La tragedia ha sorpreso tutti coloro che conoscevano Antonio, compresi i genitori, che non avevano avuto alcun indizio dei problemi che il figlio stava affrontando. La comunità locale è stata altrettanto sorpresa e sconvolta da quanto accaduto, manifestando profondo sgomento e smarrimento.

I social media sono invasi da numerosi messaggi di cordoglio che esprimono solidarietà e vicinanza alla famiglia e amici di Antonio, riflettendo il senso di perdita e incredulità per questa tragica situazione.