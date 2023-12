La tragedia che ha sconvolto la comunità di Torre del Greco nel gennaio 2022, con la scoperta del corpo senza vita di un bambino di due anni e mezzo nelle acque antistanti la spiaggia, continua a suscitare interrogativi e sviluppi nel processo in corso. Una nuova svolta si è presentata recentemente, con la richiesta avanzata dalla Procura di Torre Annunziata per una nuova perizia psichiatrica riguardante Adalgisa Gamba, la madre accusata dell’omicidio del proprio figlio. Tale richiesta è presentata presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, ottenendo un coinvolgimento anche da parte degli avvocati di parte civile, incluso il legale del marito dell’imputata.

È importante sottolineare che una perizia psichiatrica precedente, eseguita su incarico della Corte di Assise di Napoli, ha già escluso categoricamente la capacità di intendere e volere di Adalgisa Gamba, fornendo dettagli significativi al processo in corso.

Il dibattito in aula si è acceso ulteriormente quando l’avvocato Salvatore del Giudice, difensore della signora Gamba, ha manifestato opposizione alla richiesta di una nuova perizia psichiatrica.

Il processo in merito all’omicidio del bambino, attualmente in corso presso la prima sezione della Corte di Assise, è presieduto dalla giudice Teresa Annunziata. La decisione in merito alla richiesta della nuova perizia psichiatrica è rinviata alla prossima udienza, fissata per il 31 gennaio.