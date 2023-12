Con l’eliminazione del Bonus Cultura da 500 euro, la prospettiva degli studenti italiani sembrava subire un duro colpo. Tuttavia, la situazione non è affatto critica grazie all’introduzione della Carta della Cultura e della Carta del Merito, due incentivi peculiari progettati per i diciottenni, ma vincolati a specifiche condizioni di eleggibilità.

Carta della Cultura e Carta del Merito: Il Nuovo Scenario

La Carta della Cultura è destinata agli individui che compiono 18 anni a partire dal 2023, con un ISEE non superiore a 35.000 euro. Utilizzabile nell’anno successivo al raggiungimento della maggiore età, questa carta offre opportunità di accesso alla cultura e alla conoscenza.

D’altra parte, la Carta del Merito richiede il conseguimento del diploma di maturità con una votazione perfetta di 100/100. Entrambe le carte sono cumulabili, consentendo agli studenti con un ISEE fino a 35.000 euro di beneficiare sia della Carta della Cultura che dei 500 euro aggiuntivi previsti dalla Carta del Merito, per un totale di 1.000 euro.

Un Vasto Scenario di Bonus per gli Studenti

Oltre alle Carte della Cultura e del Merito, gli studenti possono beneficiare di una serie di altri bonus:

600 euro per matricole e universitari: Alcune istituzioni offrono un contributo economico di 600 euro agli studenti meritevoli, inclusi i neo-iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale.

Bonus Libri 2023-24: Offerte e agevolazioni per l’acquisto di libri scolastici, con tempi e modalità di richiesta specifici per ciascuna regione.

Studio all’Estero dall’INPS: L’INPS mette a disposizione 1.500 borse di studio per periodi di studio all’estero, offrendo un sostegno finanziario significativo.

Bonus Mensile da 250 euro per Studenti: Un incentivo economico legato a determinati requisiti, offrendo un aiuto concreto agli studenti che ne fanno richiesta.

Corse Gratuite in Bici e Monopattino: Incentivi per promuovere la micro-mobilità, offrendo sconti e agevolazioni per l’utilizzo di bici e monopattini.

Una Luce in Mezzo alle Sfide

Nonostante la cancellazione del Bonus Cultura, la situazione degli studenti italiani è tutt’altro che disperata. Le nuove Carte della Cultura e del Merito, insieme ad una serie di altri bonus e agevolazioni, offrono un solido sostegno economico e culturale per i giovani in Italia, promuovendo l’accesso all’istruzione e alla conoscenza in modi innovativi.