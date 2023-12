L’Ente Autonomo Volturno ha avvertito gli utenti della Circumvesuviana di possibili disagi per il prossimo 7 dicembre a causa di un’azione sindacale. Il comunicato dell’ente ha informato che dalle 9:00 alle 13:00, le organizzazioni sindacali Confail-Faisa ed Orsa hanno proclamato uno sciopero della durata di quattro ore. Le motivazioni dietro questa protesta riguardano la controversia sui turni di manovra, sollevata da Confail, e l’utilizzo del badge per la registrazione della presenza del personale viaggiante dell’Eav. L’azienda ha specificato che durante l’orario di sciopero, la regolarità delle corse sarà condizionata dal numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero.

L’Ente Autonomo Volturno ha garantito di fornire tutte le informazioni relative agli ultimi treni in partenza prima dello sciopero e ai primi treni in partenza dopo la fine dell’astensione per ogni linea sul sito www.eavsrl.it, nella sezione appositamente dedicata a questo scopo.

L’azione di sciopero annunciata potrebbe causare disagi e ritardi agli utenti della Circumvesuviana il 7 dicembre. Si consiglia agli utenti di consultare il sito dell’Ente Autonomo Volturno per eventuali aggiornamenti e per pianificare i propri spostamenti in base alle informazioni fornite.