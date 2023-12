Il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha emesso un’ordinanza volta a regolamentare l’utilizzo dei botti durante le festività di Capodanno. Questo provvedimento, in vigore immediatamente e fino al 7 gennaio 2024, mira a garantire la sicurezza e il benessere della comunità durante i festeggiamenti di fine anno.

Le Restrizioni Dettagliate

L’ordinanza impone un divieto assoluto sull’uso di botti e petardi di qualsiasi tipo in una vasta gamma di contesti, inclusi luoghi pubblici e privati, spazi coperti o all’aperto. Questo divieto si estende anche a luoghi come scuole, condomini, uffici pubblici e strutture per l’accoglienza di animali.

Limitazioni Precise per la Sicurezza di Tutti

L’ordinanza specifica che l’esplosione dei cosiddetti botti “declassificati” di libero commercio è consentita solo in zone isolate e a una distanza adeguata dalle persone e dagli animali. Tuttavia, è vietato esplodere tali dispositivi in aree affollate o frequentate, come piazze o luoghi di aggregazione.

La Preoccupazione per la Sicurezza e il Benessere Comune

Questo provvedimento riflette una preoccupazione concreta per la sicurezza pubblica e il rispetto del benessere della comunità durante le celebrazioni del Capodanno. L’obiettivo sembra essere quello di creare un ambiente festivo, ma soprattutto sicuro e rispettoso per tutti i residenti e i visitatori.

Invito al Rispetto delle Regole

Il sindaco Balducelli ha invitato i cittadini a rispettare scrupolosamente l’ordinanza al fine di garantire un Capodanno privo di incidenti e nel pieno rispetto delle normative locali. Questo, per creare un’atmosfera di festa e condivisione che sia anche sicura e consona a una pacifica celebrazione di fine anno.