Una situazione critica si è verificata oggi lungo la A16 Napoli-Canosa, precisamente nella galleria Vallesaccarda, al km 102. Un camion è andato in fiamme, causando la temporanea chiusura del tratto stradale compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11:00. Secondo quanto reso noto dall’Anas, sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Al momento, il traffico risulta completamente bloccato nel tratto interessato, e si segnala una coda di un chilometro in direzione Napoli. Le autorità hanno istituito un percorso alternativo per gli automobilisti diretti a Napoli: è stato obbligatorio uscire alla stazione di Candela e rientrare nella A16 alla stazione di Grottaminarda, seguendo la viabilità ordinaria.

Questo incidente è solo l’ennesimo di una serie di eventi simili che hanno interessato questa tratta autostradale, coinvolgendo sia veicoli pesanti che automobili. La frequenza di tali incidenti ha reso questo tratto di strada particolarmente problematico e pericoloso, causando notevoli disagi e richiedendo interventi di soccorso e assistenza con una certa regolarità.

Al momento, non è fornita una spiegazione esaustiva su quanto abbia portato a questa serie di incidenti, ma è evidente che sia necessario un approfondimento e un’analisi più dettagliata per comprendere e affrontare la problematica.