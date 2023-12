Lo scorso 19 dicembre in pieno giorno in via Belvedere, nel quartiere Vomero, due giovanissimi si sono introdotti nel cortile privato di un palazzo sradicando letteralmente un abete natalizio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’intera scena e sono postate sui social dall’avvocato Fabio Procaccini e segnalate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Quello che sconcerta di questo video – ha commentato il deputato insieme ai consiglieri di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti e Luca Bonetti – è l’assoluta sfacciataggine con la quale questi due giovani si sono introdotti all’ora di pranzo nel cortile di un palazzo in un quartiere affollatissimo per rubare un albero natalizio con modalità davvero violente. Non curanti minimamente del fatto che qualcuno avrebbe potuto chiamare le forze dell’ordine e non temendo di essere fermati da chicchessia. Per diversi minuti hanno cercato di sradicare l’albero riuscendo alla fine a portarselo via.

Protagonisti di questi episodi, ormai all’ordine del giorno in tutti i quartieri di Napoli, sono sempre giovanissimi appartenenti a baby gang sempre più scatenate nella competizione criminale per raccogliere alberi da bruciare nel tradizionale fuocarazzo di Sant’Antonio. Attività che spesso coincide con il rito di iniziazione dei clan per fidelizzare nuovi adepti, sempre più giovani e spregiudicati. Contro questa deriva c’è bisogno di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio per garantire la sicurezza ai cittadini e prevenire nuovi atti criminali”.