La nuova Carta Giovani 2024 sostituirà il precedente bonus 18app, offrendo agli diciottenni una serie di opportunità e agevolazioni culturali. Questa carta sarà destinata ai giovani che raggiungono i 18 anni e apparterranno a famiglie con un valore ISEE fino a 35.000 euro. Sebbene si attendano istruzioni ufficiali, la data di scadenza del decreto attuativo era inizialmente prevista per marzo 2023, ma potrebbe subire delle variazioni.

Accanto alla Carta Cultura giovani, nel 2024 sarà introdotta anche la Carta del merito, riservata agli studenti che otterranno il massimo dei voti alla maturità, ovvero 100 o 100 e lode. Questa carta verrà riconosciuta indipendentemente dal reddito familiare, entro l’anno di compimento dei diciannove anni del giovane interessato.

La Carta Giovani garantirà agevolazioni e sconti su una vasta gamma di servizi culturali e acquisti:

Acquisto di libri.

Biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo.

Ingresso a musei, mostre, aree archeologiche e parchi naturali.

Corsi di musica, teatro e lingue straniere come inglese, francese o spagnolo.

Abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Partecipazione a iniziative culturali.

Inoltre, è prevista l’introduzione di una Carta Libri del valore di 100 euro, destinata esclusivamente alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, focalizzata sull’acquisto di materiale librario.

Per ulteriori dettagli e informazioni ufficiali sul funzionamento della Carta Giovani 2024, inclusi i criteri per richiederla e attivarla, sarà necessario attendere il relativo Decreto attuativo. Questo documento fornirà chiarimenti dettagliati sui tipi di acquisti consentiti, nonché sulle procedure per l’ottenimento e l’utilizzo dei nuovi bonus cultura.