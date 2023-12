Un episodio tragico è avvenuto ad Oliveto Citra, dove un uomo di 65 anni, già con un passato penale e attualmente agli arresti domiciliari, ha scelto di tentare il suicidio utilizzando una pistola da macellazione. L’incidente ha portato all’immediato trasferimento dell’uomo presso l’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, dove i medici del pronto soccorso hanno immediatamente intervenuto per trattare il trauma frontale causato dal colpo.

Le ragioni che hanno spinto l’uomo a compiere questo gesto estremo non sono ancora chiare. Alcuni ipotizzano che dietro questo tragico atto possano esserci problematiche psicologiche pregresse, tuttavia, non vi è ancora alcuna conferma ufficiale in merito.

L’uomo, originario del potentino, si trovava ad Oliveto Citra per scontare la pena, relegato agli arresti domiciliari in una residenza nel centro urbano. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando aperte numerose domande sulla situazione e sulle circostanze che hanno portato a questo gesto disperato.

L’attuale stato di salute dell’uomo rimane sotto stretta osservazione da parte del personale medico, mentre le indagini per comprendere appieno le motivazioni dietro questo drammatico atto sono in corso.