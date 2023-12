Un agguato violento e cruento a Napoli, precisamente in piazza Carlo III, in cui una coppia di giovani è stata vittima di un attacco spietato alle prime luci dell’alba. L’orrendo episodio ha visto una macchina circondata da scooter e poi bersagliata da colpi d’arma da fuoco, con un’intenzione che pareva volta all’eliminazione dei due occupanti. I feriti, due ventenni legati sentimentalmente, sono trasportati d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La ragazza, colpita da un proiettile all’addome, versa in gravi condizioni, sebbene non sia in pericolo di vita. Il suo compagno, Ciro Vecchione, già noto alle autorità per fatti precedenti, è rimasto colpito da un proiettile al bacino. La dinamica dell’attacco sembra aver avuto come probabile obiettivo proprio lui.

Ciro Vecchione aveva avuto un ruolo nel film “La paranza dei bambini” del 2019 ed era già coinvolto in un agguato nel 2021, riuscendo miracolosamente a sopravvivere nonostante un colpo di pistola al torace.

Quest’ultimo evento, caratterizzato da un agguato orchestrato con scooter che hanno circondato l’auto della coppia per poi aprire il fuoco, evidenzia un pericoloso scenario di violenza e criminalità. L’obiettivo preciso dell’attacco e le circostanze esatte devono ancora essere chiariti, ma l’episodio sottolinea un clima di pericolo e insicurezza che affligge certe zone della città.