Il dolore corre sul web per la tragica morte di Luciano Bifulco dell’omonima azienda di carni di Ottaviani. Egidio Cerrone di Puok scrive: “Sono distrutto, mi hai fatto piangere di dolore come non mi capitava da tanto. Io e Teresa ti volevamo bene, e tu ne volevi a noi. Hai predetto Andrea guardando camminare Teresa prima ancora che lo sapessimo noi, quella sera da te le ho proposto di sposarmi, e fra qualche settimana dovevamo portarti la partecipazione. Per noi non eri e non sei mai stato solo un fornitore, solo un macellaio, solo un ristoratore, per noi eri un amico della nostra famiglia, e noi provavamo ad esserlo per la tua”.

“Ti ricordi quando ti ho minacciato di non prendere più gli hamburger se non ti fermavi col lavoro per andare alla recita di tuo figlio? Ecco, questo eravamo noi oltre il lavoro. Ti ho amato tanto, amico mio, non ti dimenticheremo mai, non dimenticheremo mai la tua passione, era quella la tua brace.

Ciao Luciano. Teresa, io, tutta la mia famiglia, e tutto Puok abbracciamo tutta la famiglia Bifulco, le nostre più sentite condoglianze”.

Anche lo chef Gianfranco Iervolino esprime il proprio dolore: “Caro Luciano Bifulco ti ho sempre stimato come uomo, imprenditore, e come un grande ristoratore, ho dei bellissimi ricordi di te sei e rimarrai un istituzione anche avendo un età molto giovane, ancora faccio fatica a crederci abbiamo perso una persona rara dei paesi vesuviani, non ti dico riposati perché sarà difficile, fai buon viaggio ti mando un bacio ovunque tu sia con affetto Gianfranco”. “Inspiegabile, assurdo…! Perché ??!”, si chiede Gino Sorbillo.