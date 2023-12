Il cancro si combatte a tavola, soprattutto a Natale. Dalle lenticchie al pesce, dai finocchi alla frutta secca, molti alimenti della tradizione natalizia italiana possono rivelarsi preziosi alleati sia per prevenire il melanoma, sia per migliorare la risposta all’immunoterapia e contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti. A suggerirlo è Paolo Ascierto, direttore del dipartimento di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Nazionale dei Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, in occasione dei convegni Immunotherapy Bridge e Melanoma Bridge.

“Pasta e fagioli, lenticchie in umido, zuppa di cereali integrali possono migliorare la risposta al trattamento immunoterapico nei pazienti con melanoma – spiega Ascierto -. Così come i funghi, i finocchi, il salmone, l’aringa marinata e la liquirizia possono prevenire il rischio di sviluppare il tumore della pelle, oltre che contrastare gli effetti collaterali delle terapie”. “Oggi in Italia i tumori della pelle rappresentano la terza tipologia di tumore più riscontrata al di sotto dei 50 anni – sottolinea -. La prevenzione inizia anche a tavola. Gli antiossidanti, le vitamine e i minerali, hanno mostrato effetti protettivi, aiutando a combattere i radicali liberi e a prevenire i danni alla base dello sviluppo del tumore. In particolare, le vitamine C, E e A, lo zinco, il selenio, i carotenoidi, gli acidi grassi omega-3, il licopene, i polifenoli e i sulforafani.

Avere abitudini alimentari corrette è importante anche nel percorso terapeutico per mantenere più forte il sistema immunitario, migliorare l’efficacia del trattamento, ridurre gli effetti collaterali, prevenire le recidive”. In particolare, è stato dimostrato che i pazienti con melanoma sottoposti a immunoterapia hanno una risposta migliore se consumano un piatto a base di proteine sane (pesce, pollame, formaggi magri, legumi e frutta secca), come condimento l’olio extravergine e come bevande: acqua e caffè. E se il colon non risponde più ai comandi a causa delle cure? Ci si può affidare alle tisane: alla malva, a melissa, finocchio e camomilla. Un risotto al limone può aiutare a contrastare i disturbi gastrointestinali e lo zenzero i problemi di anoressia e nausea provocati dall’immunoterapia.