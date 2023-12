Da quando sei nato, ti svegli presto al mattino e prosegui con la tua routine, la vita ti sembra uguale e sbiadita al punto che alcune volte ti chi viene da chiederti “Ma è tutto qui?”…

Eh no! La vita non è solo dovere, ed è per questo esistono eventi come quello che si terrà domenica 17 dicembre presso il Teatro Gloria di Pomigliano D’arco, dove gli attori della Stabile Magic Gloria metteranno in scena una commedia scritta ed interpretata da Alfonso Pannella dal titolo “A’ vita è na granda risata!”.

L’opera è una commedia in tre atti elettrizzante e super attuale, in cui vengono trattati alcuni temi della nostra contemporaneità, sempre attraverso il brio e la vivacità della macchina teatrale. Di certo, la consiglio a tutti coloro che amano i colpi di scena, ma anche a chi ha passato un brutto momento e ha solo voglia di ridere in compagnia, per rendersi conto che in fondo nonostante i problemi quotidiani questa vita non è che appunto Na granda risata!

Il cast è composto da 34 giovani e talentuosi attori,tra cui figura lo stesso Alfonso Pannella, sceneggiatore e regista dell’opera. Successivamente, nella veste di Antonio, classico Don Giovanni preso dalla moglie e dall’amante ritroviamo il Dott. Emmanuele Paudice.

Per chiunque fosse interessato a prendere parte all’evento, l’appuntamento è per domenica prossima alle h.18.30 in via Carlo Poerio 3.

Il cast vi invita preventivamente ad allontanarvi dai social per un po’, per poter apprezzare al meglio il messaggio che quest’opera vi comunicherà!