Un concerto di Natale “per Odessa” a sancire il legame tra Italia e Ucraina, che diventa indissolubile tra Napoli e la città della Crimea fondata nel 1794 proprio da un napoletano, Giuseppe De Ribas. Si terrà a Pompei giovedì 14 dicembre il concerto organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Spaio, dal titolo “Concerto di Natale – Pompei per Odessa” nel Teatro Di Costanzo-Mattiello (500 posti) a partire dalle 20.30. Il biglietto per assistere all’evento è acquistabile sulla piattaforma Go2.it, al prezzo di 70 euro. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza, destinato al progetto di ricostruzione della Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, parzialmente distrutta nel corso del raid russo del luglio scorso. Nel parterre di artisti che si alterneranno sul palco spiccano gli statunitensi Sheléa Frazier e Stevie Mackey.

Hanno confermato la propria presenza al Teatro Di Costanzo-Mattiello anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in rappresentanza del Governo italiano, il console generale dell’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko e l’ambasciatore Yaroslav Melnyk in rappresentanza del Governo ucraino, il console generale degli Usa a Napoli Tracy Roberts-Pounds e l’ambasciatore Jack Markell in rappresentanza del Governo statunitense. Sul palco, oltre a Shelea, si esibiranno Dave Tweedie, compositore, polistrumentista e produttore discografico statunitense, Victoria Theodore, cantante, pianista, produttrice, e Gigi Finizio. Sarà presente anche la Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri. A condurre la kermesse sarà Veronica Maya.