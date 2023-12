Lite con accoltellamento in piena notte nel centro di Benevento. Un 19enne è fermato per il tentato omicidio di un 37enne, ferito con tre coltellate al torace e al fianco sinistro, e ora ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita, all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. L’episodio si è verificato in piazzale Vari, uno dei luoghi maggiormente frequentati della movida beneventana, intorno alle 3.45, nei pressi di un noto locale. Qui è scoppiata una lite tra ragazzi, nata per futili motivi, nel corso della quale il 19enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver tirato fuori un coltello ha colpito con violenza e per tre volte il 37enne, di Casalduni (Benevento).

A dare l’allarme i ragazzi presenti sul posto che hanno osservato la scena e avvertito i Carabinieri, accorsi immediatamente sia sul posto che in ospedale. Le prime indagini, condotte dal Nucleo operativo e radiomobile e dalla Stazione di Benevento, hanno consentito, grazie anche alle visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine e dei locali presenti in zona, di individuare subito il 19enne, che fermato dovrà rispondere del reato di tentato omicidio e porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Il giovane è portato in carcere, secondo quanto disposto dalla Procura di Benevento.