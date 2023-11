La Campania si prepara a un’iniziativa che potrebbe aprire nuove porte a migliaia di giovani. Il tanto atteso bonus per l’accesso alle attività sportive, destinato ai bambini fino ai 15 anni, è pronto a essere distribuito in tutta la regione. L’annuncio della graduatoria, fissato per lunedì, svelerà chi potrà beneficiare di questo sostegno finanziario per avvicinarsi al mondo dello sport.

Un importo significativo di 450 euro per bambino sarà assegnato alle famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro, garantendo un’opportunità unica per chi potrebbe altrimenti trovarsi in difficoltà economiche nell’avvicinarsi alle attività sportive. Questa iniziativa, volta a promuovere l’attività fisica tra i giovani, si rivolge in particolare alle famiglie meno abbienti e a coloro che vivono nei quartieri a rischio della regione.

La Regione Campania ha stanziato una somma complessiva di 20 milioni di euro per supportare ben 50mila famiglie. Questa cifra considerevole è destinata a garantire un accesso più ampio alle opportunità sportive, rispetto al bonus erogato l’anno precedente, che aveva raggiunto 10 mila famiglie.

Quest’iniziativa assume un ruolo di rilievo in un periodo in cui l’importanza dell’attività fisica e dell’impegno sportivo per i giovani è sempre più evidente. L’obiettivo è quello di offrire un’opportunità inclusiva a chi potrebbe trovarsi in una situazione economica più fragile, aprendo la strada a una sfera di benefici che vanno ben oltre il semplice esercizio fisico.

L’accesso allo sport, infatti, non solo favorisce la salute fisica, ma contribuisce anche allo sviluppo sociale e psicologico dei ragazzi, insegnando valori come il lavoro di squadra, la disciplina e il rispetto. Questa iniziativa si pone come un investimento nel futuro della gioventù campana, promuovendo un benessere a lungo termine sia fisico che mentale.

La pubblicazione della graduatoria lunedì segna l’inizio di un percorso che potrebbe cambiare la vita di molti giovani, offrendo loro opportunità che vanno al di là del valore monetario del bonus. È un passo deciso verso una società più equa e inclusiva, dove lo sport è un diritto accessibile a tutti, indipendentemente dalla propria situazione economica.