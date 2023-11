La Regione Campania ha recentemente reso pubblica la graduatoria dei voucher sportivi per l’anno in corso, offrendo un’opportunità unica agli appassionati di sport della regione. Questi voucher, dal valore massimo di 400 euro ciascuno, sono ammessi a seguito di un aumento del fondo, originato in seguito alle Universiadi svoltesi a Napoli. QUI IL LINK PER LE DOMANDE AMMESSE.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo da parte degli aspiranti beneficiari, evidenziando un notevole incremento delle domande accettate rispetto agli anni precedenti. Questo risultato è attribuibile al potenziamento dei fondi, grazie all’evento sportivo di risonanza internazionale che ha avuto luogo nella regione.

I voucher sportivi rappresentano un’opportunità concreta per gli sportivi e gli appassionati di attività fisica di accedere a contributi finanziari che favoriscano la pratica sportiva e il benessere fisico. La varietà di discipline sportive ammissibili e la flessibilità nell’utilizzo di tali voucher costituiscono un valore aggiunto per chi desidera investire nel proprio sviluppo sportivo.