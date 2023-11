Il governo ha superato il voto di fiducia sul decreto Bollette con 193 voti a favore, 130 contrari e quattro astenuti. Il decreto, che contiene diverse disposizioni tra cui la proroga del mercato tutelato delle bollette, ha suscitato controversie, portando l’opposizione a praticare ostruzionismo sul provvedimento, ora in attesa della conversione in legge entro il 28 novembre e del passaggio al Senato. Il decreto, in particolare, rifinanzia interventi sociali come la social card e il bonus trasporti per il prossimo trimestre. Tuttavia, l’approvazione è stata oggetto di opposizione, in particolare dal centrosinistra, dopo l’annuncio della fiducia nonostante un numero limitato di emendamenti presentati, stimati intorno a una sessantina.

Tra le disposizioni più rilevanti, il decreto conferma la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano nel quarto trimestre del 2023, estendendo tale agevolazione anche ai servizi di teleriscaldamento.

Un aspetto importante riguarda le agevolazioni tariffarie per le imprese ad alto consumo di energia elettrica. Le aziende energivore otterranno un’esenzione parziale dal pagamento di alcuni oneri generali, con una premialità per quelle che coprono almeno il 50% del consumo di energia da fonti a bassa emissione di carbonio. Questo si allinea alle direttive dell’Unione Europea in tema di aiuti di Stato per il clima, l’ambiente e l’energia.

Un’ulteriore disposizione prevede uno stanziamento di 300 milioni per un contributo straordinario destinato ai titolari del bonus sociale elettrico, il quale varierà in base al numero di componenti del nucleo familiare, seguendo le tipologie già previste per il bonus sociale.

Infine, il decreto offre l’accesso al ravvedimento operoso per i contribuenti che hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi tra gennaio 2022 e giugno 2023. Questo sarà concesso anche per violazioni constatate entro il 31 ottobre scorso, purché non siano state oggetto di contestazione alla data del ravvedimento, previsto entro il 15 dicembre.